Ali Can Gül Anı maçında buluştular

Girne Mete Adanır Stadı'nda Türk Ocağı ve Esentepe, doktor ihmali sonucu hayatını kaybeden Ali Can Gül anısına karşı karşıya geldi. Maçın tüm geliri Şampiyon Melekler Derneği'ne bağışlandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Esentepe ve Birinci Lig ekibi Türk Ocağı, anlamlı bir dostluk maçında karşılaştı.

İki ekip Çarşamba günü genç yaşta hayatını kaybeden Ali Can Gül anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne katkı amaçlı maçta karşı karşıya geldi. Girne, Mete Adanır Stadı’nda yer alan karşılaşma Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Girne Belediyesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi desteği ile düzenlendi. Takımlar sahaya “Seni asla unutmayacağız, mekanın cennet olsun Ali Can Gül” pankartı ile çıktı, duygusal anlar yaşandı.

KIROK: HAKLI MÜCADELEMİZİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, müsabaka ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Bu akşam Ali Can Gül anısına düzenlediğimiz anı dostluk maçında ter döken TOL ve Esentepe futbolcularına ve bizleri yalnız bırakmayan futbol severlere teşekkür ederim.Bu haklı mücadelemizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve adalet yerini bulana kadar, bıkıp usanmadan devam edeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Bu gün Gül ailesine düşen bu ateş, yarın bizlerin de ailesine düşebilir…”dedi.

Ali Can Gül'ün kaybı, Mersin'de yapılan bir operasyon sonrasında gerçekleşmiş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Gül ailesi ve destekçileri, Ali Can Gül için de Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden "Şampiyon Melekler" gibi adalet mücadelesi vermeye kararlı.