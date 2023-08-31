Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu.KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Oktay Çocuk ve Hüseyin Duvarcı ve Aksa Süper Lig ile 1. Lig kulüplerinin temsilcilerinin katıldığı fikstür çekimi sonunda 1.haftanın programı da açıklandı.Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü - Çetinkaya (Saat 19.00)Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke TSK - Yonpaş Dumlupınar (Saat 19.00)Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK - Yeniboğaziçi DSKKüçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSKLefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami AK - Pera L. Gençler Birliği SKAlsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova TSK - Doğan Türk BirliğiPaşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya SK - Cihangir GSKGirne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol - Miracle Karşıyaka ASK (Saat 19.00)Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi - Dem's Cons. Çanakkale TSKBostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK - Binatlı YSKEsentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SKLapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK - Düzkaya KOSKMaraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş GSK - Geçitkale GSKMormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK - Ozanköy SKGönyeli Stadı: Gönyeli SK - Hamitköy ŞHSKGüzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu - Miracle Değirmenlik SK