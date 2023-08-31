Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Oktay Çocuk ve Hüseyin Duvarcı ve Aksa Süper Lig ile 1. Lig kulüplerinin temsilcilerinin katıldığı fikstür çekimi sonunda 1.haftanın programı da açıklandı.
AKSA SÜPER LİG
21 Eylül 2023 Perşembe
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü - Çetinkaya (Saat 19.00)
22 Eylül 2023 Cuma
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke TSK - Yonpaş Dumlupınar (Saat 19.00)
23 Eylül 2023 Cumartesi
Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK - Yeniboğaziçi DSK
Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK
24 Eylül 2023 Pazar
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami AK - Pera L. Gençler Birliği SK
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova TSK - Doğan Türk Birliği
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya SK - Cihangir GSK
25 Eylül 2023 Pazartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol - Miracle Karşıyaka ASK (Saat 19.00)
AKSA 1.LİG
23 Eylül 2023 Cumartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi - Dem's Cons. Çanakkale TSK
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK - Binatlı YSK
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SK
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK - Düzkaya KOSK
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş GSK - Geçitkale GSK
24 Eylül 2023 Pazar
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK - Ozanköy SK
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK - Hamitköy ŞHSK
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu - Miracle Değirmenlik SK
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