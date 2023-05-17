Aksa Liglerinde play-off ve play-out maçlarında günün sonuçları

Aksa Süper Lig Play Out 1. Hafta sonuçları
Çetinkaya – Hamitköy: 4 – 2
CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı: 0 – 2
Aksa Birinci Lig Play-Off 2. Hafta sonuçları
Esentepe - Pera L. G. Birliği: 1 – 2
Yalova – Düzkaya: 0 – 2
Aksa Birinci Lig Play-Out 2. Hafta sonuçları
Girne Halk Evi – Dörtyol: 1 – 2
M. HacıaliYılmazköy – Unimar Maraş: 0 – 1
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