banner913
banner932
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
22 0
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
20 0
 
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
20 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
25 0
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
16 0
Bu ne cesaret?
Bu ne cesaret?
23 0
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
32 0
banner915

Aksa Liglerinde play-off ve play-out maçlarında günün sonuçları

banner476

banner825
Aksa Liglerinde play-off ve play-out maçlarında günün sonuçları
banner931
Aksa Süper Lig Play Out 1. Hafta sonuçları
Çetinkaya – Hamitköy: 4 – 2
CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı: 0 – 2
 
Aksa Birinci Lig Play-Off 2. Hafta sonuçları
Esentepe - Pera L. G. Birliği: 1 – 2
Yalova – Düzkaya: 0 – 2
 
Aksa Birinci Lig Play-Out 2. Hafta sonuçları
Girne Halk Evi – Dörtyol: 1 – 2
M. HacıaliYılmazköy – Unimar Maraş: 0 – 1
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.