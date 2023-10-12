Aksa Liglerinde 4.haftanın hakemleri açıklandı

SÜPER LİG 4.HAFTA
14 EKİM 2023, CUMARTESİ
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar - Mesarya (Emre Öztaşlı)
15.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke - K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya - Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)
15 EKİM 2023, PAZAR
15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi - Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)
15.00 Cihangir Stadı Cihangir - Yenicami (Evren Karademir)
15.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka - Göçmenköy (Şakir Azizoğlu)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği - Pera L.G.Birliği (Ferhat Tuna)
16 EKİM 2023, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı China B.G.Gücü - A.Yeşilova (Turgay Misk)
AKSA 1.LİG 4.HAFTA
14 EKİM 2023, CUMARTESİ
15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy - Mormenekşe (Kerem Eran)
15.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya - Yalova (Hüseyin Özkan)
15.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik - Esentepe (Fatih Bardakçıoğlu)
15.00 Geçitkale Stadı Geçitkale - Gönyeli (Mehmet Sezener)
15.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy - Baf Ü.Yurdu (Ali Özer)
15 EKİM 2023, PAZAR
15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy - Girne H.Evi (İsmail Ercan)
15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş - Lapta (Olgun Canik)
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı - D.C.Çanakkale (Mustafa Öztugay)
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