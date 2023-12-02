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Aksa Liglerinde 11. Hafta günün sonuçları

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Aksa Liglerinde 11. Hafta günün sonuçları
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SÜPER LİG
Dün
Yenicami – Mesarya: 2 – 1
BUGÜN
Mağusa Türk Gücü – Küçük Kaymaklı: 4 – 0  
Larnaka Gençler Birliği – Türk Ocağı: 1 – 2
Doğan Türk Birliği – LefkE: 3 – 0
Cihangir – M.Karşıyaka:        1 – 1
3 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Alsancak Yeşilova – Göçmenköy, Şehit Şevket Kadir Stadı, Şakir Azizoğlu
Yeniboğaziçi – Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı, Ferhat Tuna
China Bazaar Gençlik Gücü – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
 
BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Mormenekşe – Lapta: 0 – 1
Yalova – Esentepe: 0 – 3
Düzkaya – Ozanköy: 0 – 0
3 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Girne Halk Evi – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Maraş, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir
Yılmazköy – Geçitkale, Mustafa Üçöz Stadı, İsmail Ercan
Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı, Zekai Töre
 
 
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