Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında bugün ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.

Maçları yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 ARALIK ÇARŞAMBA:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay