banner583
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
13 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
27 0
 
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
46 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
131 0
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
132 0
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
25 0
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
36 0
banner661
banner726

AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları yarının programı

banner476

banner714
AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları yarının programı
banner721
AKSA Süper Lig
Doğan Türk B – Lefke,          3 – 3
Binatlı – Mesarya,                  0 – 0
Mağusa TG – Yenicami         3 – 0
Cihangir – Merit A. Yeşilova 1 – 2  
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu    2 – 1  
Girne HE – K. Kaymaklı       1 – 1
Hamitköy – Y. Dumlupınar   2 – 3   
1 Kasım Saat 18:00
Göçmenköy – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek
AKSA 1. Lİig
Yeni Boğaziçi – Düzkaya,     1 – 1 
Çetinkaya – Gençler Birliği   1 – 0
B.Bağcıl – ChinaBzr GGücü 0 – 0 
Karşıyaka – Çanakkale,         3 – 1
Dörtyol – Mormenekşe          7 – 0
Esentepe – Görneç,              3 – 0
Değirmenlik – Yalova,           2 – 1
Maraş – İncirli,                       1 – 1
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.