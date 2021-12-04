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AKSA Futbol Ligleri 12. hafta günün maç sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 12. hafta günün maç sonuçları
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AKSA Süper Lig
 
Yenicami – Cihangir:             4 – 0
Türk Ocağı – Binatlı:             3 – 0
 Lefke – Yonpaş Dumlupınar: 1 -0
Mesarya – Göçmenköy:         1 – 2
5 Aralık Pazar, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü – Gönyeli, Dr Fazıl Küçük Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Küçük Kaymaklı – Hamitköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer
Girne Halk Evi – Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, Üner BerkalpStadı, Kerem Eran
 
AKSA 1. Lig
Yalova – Dörtyol:                  1 – 1
Mormenekşe – Değirmenlik, 2 – 1  
Gençler Birliği – Karşıyaka,  1 – 0
Maraş – Esentepe,                  2 – 4
5 Aralık Pazar, Saat 14:00
Çetinkaya – Yeni Boğaziçi, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Düzkaya – Çanakkale, Nihat Bağcıer Stadı, İsmail Ercan
Görneç – China Bazaar GG, 3 Şehitler Stadı, Tufan Çerçioğlu
İncirli – Bostancı Bağcıl, Hüseyin Altıner Stadı, Ömer Doğru
 
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