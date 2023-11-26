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Aksa Futbol Ligleri 10. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 10. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
Çetinkaya-Göçmenköy: 1 – 1
K.Kaymaklı-Yenicami: 3 – 2
Lefke-PeraL.G.Birliği:   3 – 1
Mesarya-A.Yeşilova:    1 – 0
26 Kasım 2023, Pazar
Türk Ocağı-MağusaT.Gücü:   1 – 8
ChinaB.G.Gücü-Cihangir:      2 – 4
M.Karşıyaka-Yeniboğaziçi:    3 – 2
27 Kasım 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Yonpaş Dumlupınar-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)
 
BİRİNCİ LİG
Lapta-Girne H.Evi :      4 – 3
Ozanköy-Esentepe:       2 – 1
Ünimar Maraş-Dem'sCons.Çanakkale: 3 – 0
Geçitkale-Binatlı:          3 – 1
Gönyeli-Yalova :                    1 – 2
Düzkaya-Hamitköy:      2 – 1
Baf Ü.Yurdu-Mormenekşe: 1 – 2
M.Değirmenlik-M.HacıaliYılmazköy: 2 – 0
 
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