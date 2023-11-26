Aksa Futbol Ligleri 10. Hafta sonuçları

SÜPER LİG
Çetinkaya-Göçmenköy: 1 – 1
K.Kaymaklı-Yenicami: 3 – 2
Lefke-PeraL.G.Birliği: 3 – 1
Mesarya-A.Yeşilova: 1 – 0
26 Kasım 2023, Pazar
Türk Ocağı-MağusaT.Gücü: 1 – 8
ChinaB.G.Gücü-Cihangir: 2 – 4
M.Karşıyaka-Yeniboğaziçi: 3 – 2
27 Kasım 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Yonpaş Dumlupınar-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)
BİRİNCİ LİG
Lapta-Girne H.Evi : 4 – 3
Ozanköy-Esentepe: 2 – 1
Ünimar Maraş-Dem'sCons.Çanakkale: 3 – 0
Geçitkale-Binatlı: 3 – 1
Gönyeli-Yalova : 1 – 2
Düzkaya-Hamitköy: 2 – 1
Baf Ü.Yurdu-Mormenekşe: 1 – 2
M.Değirmenlik-M.HacıaliYılmazköy: 2 – 0
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