Ahmet Sönmez'den sürpriz karar

Doğan Türk Birliği’nde aralıksız 30 yıldır futbol oynayan takım kaptanı Ahmet Sönmez futbola veda etme kararı aldı

Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli futbolcusu Ahmet Sönmez yaptığı paylaşımla takıma veda edeceğinin sinyalini verdi. Ahmet Sönmez'in paylaşımı şu şekilde; "Doğan’ımın Arması..Yaklaşık 30 yıldır gururla taşıdığım bu anlı şanlı Doğan’ımın formasını rafa kaldırma vakti geldi..Hayatımın her köşesinde bu armanın emeği büyük ..Bu armanın altında bende emekleri çok büyük 10 larca insan, hayatta sevgi ve saygıyı öğrendiğim koskocaman bir aile..Benim görevim tamamlandı,bayrağı teslim etme vakti benim için..Benim vicdanım rahat, içim huzurlu.. Gelecekle ilgili kararımı,pazartesi benim için hayatımda ayrı bir yeri ve değeri olan Bayar abiyle konuşup kararımı vereceğim.Herkes hakkını helal etsin.

PSİKOBULU: KARARA SAYGI DUYARAK GÖZÜ YAŞLI KABUL EDİYORUM

Doğan T. Birliği Başkanı Bayar Psikobulu ise Ahmet Sönmez’in bırakma kararını şöyle açıkladı:

Vedalar zordur

Çok fazla seni anlatmaya gerek yoktur ile başlamak isterim . Bu takım taraftar çocuklar için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum . ALLAH HER BAŞKANA HER TAKIMA SENİN GİBİ BİR KARAKTER SENİN GİBİ BİR FUTBOLCU SENİN GİBİ BİR KAPTAN VERSİN

Şimdi herkes yorum yapacak ve bilgi kirliliği olacak . Ama buna son vermek bana düşer . Mayıs ayında sadece ikimizin bildiği ve ortak aldığımız kararı açıklama zamanı .

Sarı işlerinin yoğunluğundan dolayı Mayıs ayından bırakmak istedi ama içindeki ‘ya yanlış karar verirsem’ duygusu bir o kadar daha onu zora sokuyordu . Uzun uzun konuşup ortak bir karar aldık . İçinin rahat olması için sezonu açıp bişeyleri görüp ondan sonra bu kararı açıklamak son nokta idi . Tüm bu aldığı kararlar yine doğan içindi.

Ama bu aldığın karara SAYGI duyarak gözü yaşlı kabul ediyorum bilesin .