KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu 4 Nisan Cuma günü yapılacak.

Olağan genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Şevket Songur tek aday olarak üye kulüplerden onay isteyecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futboltenisi Federasyonu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu saat 18.00’de Lefkoşa Masa Tenisi Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Genel kurulun gündeminde divan kurulunun oluşturulması, faaliyet ve mali raporların okunması ve aklanması, başkanlık seçimi ve yönetim kurulunun onaylanması gibi önemli maddeler yer alıyor.

Gündem Maddeleri:

1. Divan Kurulunun Oluşturulması

2. Açılış ve Saygı Duruşu

3. Başkanın Açılış Konuşması

4. Faaliyet Raporunun Okunması ve Aklanması

5. Mali Raporun Okunması ve Aklanması

6. Başkanlık Seçimi

7. Yönetim Kurulunun Onaylanması

8. Dilek ve Temenniler

9. Kapanış