Trendyol Süper Lig'de 30. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.  Haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek

Lider Galatasaray, haftayı maç yapmadan geçecek.

Süper Lig'de 30. haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:

YARIN

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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