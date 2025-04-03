Trendyol Süper Lig'de 30. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek
Lider Galatasaray, haftayı maç yapmadan geçecek.
Süper Lig'de 30. haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:
YARIN
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe