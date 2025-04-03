Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe yarı final için sahaya çıktı. Maçı 3-1 kazanan Göztepe kupadaki son yarı finalist oldu.

Mücadelenin 36. dakikasında direkt kırmızı kart gören Tayyip Talha takımı Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Göztepe'de Romulo, maçta hat-trick yaparak turun mimarı oldu.

Romulo, bir golü penaltıdan, birini frikikten ve sonuncusunu ise aşırtma vuruşla kaydetti.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Bununla birlikte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray - Konyaspor'dan sonra, Trabzonspor ve Göztepe eşleşmiş oldu.

Yarı final maçları 22 Nisan'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Muçi, Koray Günter'in hatası sonucundan topu ceza sahasının ilk metrelerinde önünde buldu. Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

14. dakikada yayın gerisinden Gedson Fernandes'in vuruşunda savunmaya çarpan top ceza sahası içi sol çaprazındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

19. dakikada Koray Günter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde topu diziyle kontrol eden Romulo'nun meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı şık vuruşta top yandan dışarı gitti.

30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada Rafa Silva'nın ayak dışıyla savunma arkasına attığı pasa sol kanattan hareketlenen Muçi, ceza sahası içine girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

35. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Romulo'nun indirdiği topun ardından ceza yayının içinde Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesiyle Juan yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'yı son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

38. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı frikikte yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1.

59. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rashica'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

62. dakikada ceza yayının bir adım gerisinden Romulo'nun şutunda savunmada Paulista'ya çarpan meşin yuvarlak az farkla direk dibinden kornere çıktı.

68. dakikada Romulo'dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan kornerde Koray Günter'in kafayla kaleye gönderdiği top Masuaku'ya çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, Masuaku'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu işaret ederek beyaz noktayı gösterdi.

79. dakikada Göztepe öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

81. dakikada İzmir ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topta bir an duraksayan Beşiktaş defansının hatasını değerlendirerek ceza sahası içine giren Romulo, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.