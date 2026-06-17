2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Fransa ile Senegal, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransa, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Fransa'nın gollerini 66 ile 90+6. dakikalarda Kylian Mbappe ve 82. dakikada Bradley Barcola attı. Senegal'in tek golü ise 90+5. dakikada Mbaye'den geldi.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Senegal ise ilk haftayı puansız geçti.

Fransa, gruptaki ikinci maçını Irak ile oynayacak. Senegal, Norveç ile kozlarını paylaşacak.