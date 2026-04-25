Avrupa Birliği (AB) gayri resmi zirve toplantısı için Güney Kıbrıs’a gelen ve resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le başkanlık konutunda bir araya geldi.

Macron ile Hristodulides arasında yapılan görüşmede Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta asker bulundurulması yönünde karar alındı.

Güney Kıbrıs ile Fransa, “savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini” ilerletmek için Haziran ayında SOFA anlaşmasını imzalayacak

Anlaşmaya göre Güney Kıbrıs'ta Fransız askeri birlikleri konuşlandırılacak.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “SOFA Anlaşması İmzalıyorlar” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs ile Fransa’nın önümüzdeki haziran ayında SOFA (Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi) anlaşması imzalayacaklarını ve savunma ile güvenlik alanındaki iş birliklerinde önemli bir adım daha atacaklarını yazdı.

Haberde Fransız askeri birliklerinin adada bulunmasına izin verecek anlaşmanın, Hristodulidis ile Macron’un önceki günkü görüşmelerinde sonuca vardıkları önemli şeylerden biri olduğu kaydedildi.

Gerek Güney Kıbrıs gerek de Fransa açısından ikili ilişkilerin ana ekseninin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği olduğuna dikkat çeken gazete, Fransa’nın Güney Kıbrıs açısından, Rum Yönetimi’nin caydırıcılık kabiliyetinin güçlendirilmesindeki önemli sütunlardan biri olduğunu belirtti.

Fransa’nın savunma alanında gerek operasyonel aşamada gerek de ekipman ve silah tedariki konusunda Güney Kıbrıs’ın imtiyazlı ortaklarından biri olmasından gurur duyduğunu dile getiren Macron, Hristodulidis’le bu iş birliğinin yeni ortaklık ilişkileriyle birlikte güçlendirilmesini ele aldıklarını söyledi.

Hristodulidis ise açıklamasında savunma ve güvenlik alanında iş birliğinin önemli ölçüde güçlendirildiğini dile getirerek, haziran ayında SOFA anlaşmasının imzalanacağını ve bunun bölgedeki insani operasyonlar çerçevesinde Fransız kuvvetlerinin Güney Kıbrıs topraklarında konuk edilmesiyle alakalı olacağını dile getirdi.

İki gün önce Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransız Silahlı Kuvvetleri arasında ortak bir tatbikat da yapıldığını dile getiren Hristodulidis, bu iş birliğinin SAFE mekanizması aracılığıyla güçlendirildiğine de işaret etti.

Hristodulidis SAFE konusunda iki ülkenin ortak tedarik, teknik bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirliğin güçlendirilmesine devam ettiklerini de söyledi.

Macron Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le baş başa görüşmesinin başlangıcında yaptığı açıklamada ise, iki ülkenin ilişkilerinin tarihi anlamda en üst seviyede bulunduğunu dile getirdi.

Hristodulidis Macron’la baş başa yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Macron’u 45 gün içerisinde ikinci kez Güney Kıbrıs’ta karşıladığını ve Macron’un 9 Mart’taki ilk ziyaretinin Fransa’nın ve bizzat Avrupa’nın Güney Kıbrıs’a yönelik fiili ve somut desteği ile dayanışmasına işaret ettiğini ifade etti.

Hristodulidis Rum halkının Fransa’nın, iki ülke arasındaki ezeli dostluk ve iş birliğinin göstergesi olan önemli yardımını hiçbir zaman unutmayacağını da vurguladı.

Macron ise gayri resmi zirve toplantısı öncesinde kendisini kabul etmesinden ötürü Hristodulidis’e teşekkür ederek, zor zamanlarda Güney Kıbrıs’ın yanında durmanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Geçen ay Orta Doğu’daki savaşın başlamasının hemen ardından Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret esnasında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le birlikte Baf’taki hava üssünü ziyaret ettiklerini ve burada Güney Kıbrıs’a yönelik kesintisiz dayanışmayı teyit ettiklerini anımsatan Macron, bunun hem bir dost hem de Avrupa dayanışması olduğunu sözlerine ekledi.

Macron ise açıklamasında “ülkenizin yanındayız, çünkü Fransa Kıbrıs’ı seviyor” dedi.