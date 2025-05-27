Filistin, Kolombiya, Polonya, Ukrayna ve Türkiye’den çocuk halk dansları ekiplerinin konuk olacağı şenlikte bu yıl, konuk ekipler ve ülke çocuklarıyla barış, kardeşlik ve kültürlerarası dayanışma mesajı verilecek.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, şenliğin resmi açılışı 30 Mayıs Cuma günü kortejle yapılacak. Dr. Fazıl Küçük Parkı’ndan saat 19.00’da başlayacak kortej, Kızılbaş Parkı’nda sona erecek. Ardından saat 20.00’de ülke çocukları ve konuk ekipler, Kızılbaş Parkı’nda dans gösterileri sunacak.

Etkinlikler, 31 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Dikmen’de yapılacak gösterilerle devam edecek. Dans grupları, 1 Haziran Pazar günü saat 20.00’de ise Girne’de halkla buluşacak.

Şenlik, 2 Haziran Pazartesi günü Girne’de düzenlenecek “FOGEM’le Yaz Bembeyaz” etkinliğiyle sona erecek. Kortejle başlayacak etkinlik, çocukların özel dans gösterileriyle tamamlanacak.

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların evrensel değerlerle bir araya gelmesini sağlayarak, kültürlerarası diyaloğa katkıda bulunmayı hedefliyor.