Kıbrıs'ın her iki kesimini de vuran şiddetli yağış ve fırtına, önceki gün bazı bölgelerde ağır hasara yol açtı.

Özellikle Güzelyurt ve civarında çok sayıda ağaç yola düşerek araçlara zarar verdi. Yine Güzelyurt bölgesinde trafolar ve elektrik tellerinde ciddi zararlar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Güneşköy-Cengizköy trafo merkezleri arasındaki bazı elektrik direkleri devrildi, ağaçların enerji nakil hatlarının üzerine düşmesi sonucu elektrik hatları koptu.

Lefkoşa, Gönyeli ve Güzelyurt civarında meydana gelen su birikimlerine belediye ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve Sivil Savunma personeli müdahale etti. Su birikimlerinin büyük ölçüde yağmur drenaj kanallarının kapalı olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi, kent genelinde 17 ağacın ve bir elektrik direğinin devrildiğini açıkladı.

Havalimanı’na sefer yapan bazı uçakların Adana ve İstanbul’a yönlendirildiği açıklandı.

Güzelyurt’ta Beylerbeyi’nde Süleyman Paşa Konağı yakınındaki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangına Orman Dairesi ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan askerler de müdahale etti.

Güneşköy’de, Sütlüce Mandıralar Bölgesi’nde rüzgar nedeniyle zarar oluştu. Seralardaki ürünler ve mandıralara zarar gördü.

Güzelyurt bölgesinde Baf Ülkü Yurdu’na ait Fikri Orakçıoğlu Halı Sahası büyük zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle tesisteki panolar söküldü, tribünler devrildi ve sahayı çevreleyen teller yan yattı. Baf Ülkü Yurdu bünyesindeki Alpay Volkan Antrenman Sahası ve çevresindeki ekipmanlar da fırtınadan zarar gördü.