Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip gol şovu yaptı. Maçı 4-0 kazanan Trabzonspor'da goller Batagov, Banza, Ozan Tufan ve Lundstram'dan geldi.

Ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Trabzonspor puanını 25 yaptı. Bu sezon 9. yenilgisini yaşayan Net Global Sivasspor 20 puanda kaldı.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batahov, Mendy, Eren, Umut, Ozan, Lundstram, Nwakaeme, Visca, Banza

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0

13. dakikada Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0

21. dakikada ceza alanı içinde Manaj'ın dönerek yerden sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

25. dakikada Manaj'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sert gelen topu kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci yarı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u 4-0 yendi.

46. dakikada Visca, ceza alanı içinde Tolga Ciğerci tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada Banza'nın, kullandığı penaltı atışında sağ tarafına yatan kaleci Nikolic, ayaklarıyla topu önlemeyi başardı.

61. dakikada Malheiro'nun pasında ceza alanı hemen dışından Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

65. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

86. dakikada Trabzonspor, farkı 4'e çıkardı. Nwakaeme'nin pasında, ceza yayı üzerinden Lundstram'ın düzgün vuruşunda, top kaleci Nikolic'in sağından filelere gitti: 4-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.