CONIFA Avrupa Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu. 6 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da millilerimiz, ev sahibi Padania ile şampiyonluk maçına çıkacak. Gruplarındaki 2 maçı da farklı kazanan KKTC ve Padania, geçmişte de kıyasıya mücadeleler vermiş iki takım konumunda.

Tanınmamış ülkeler organizasyonlarında güç dengesi olarak birbirine en yakın iki takım olarak gösterilen KKTC ve Padania, geçmişten bugüne rekabet halinde bulunuyor. 3 kez karşılaşan 2 takım, her maçını kıyasıya oynadı. Lefkoşa’da kupayı elimizden alan Padania’ya karşı diğer 2 maçta galibiyetimiz bulunuyor.

KAYIPSIZ ŞEKİLDE FİNAL GÖRDÜLER

Turnuvada ilk maçında Canton Ticino karşısına çıkan Millilerimiz mücadeleden 5-1’luk üstünlük ile ayrılmıştı. A Milli Takım, ikinci maçında Rouet Provence karşısında 4-0 kazanarak grubundaki iki maçını da galip tamamladı.

Padania ise ilk maçında Rieta’yı konuk etti. Son bölümlere 2-1 girilen maçı Padania 4-1 kazanmıştı. Padania ikinci maçında Greenland karşısında da aynı skor ile galip gelerek 2’de 2 ile grup lideri olarak finale yükselmişti. Final bugün akşam saat 19.30’da oynanacak.

PADANİA İLE BEŞİNCİ RANDEVU

Millilerimiz bugün finalde karşılaşacağı Padania ile daha önce dört kez karşılaştı. Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden milliler, ev sahibi olduğumuz 2017'de finalde mağlup oldu.

2016 Dünya Kupası (Abhazya)

C Grubu maçı: Padania-KKTC: 1-2 (29 Mayıs 2016)

Üçüncülük Maçı: KKTC-Padania: 2-0 (5 Haziran 2016)

2017 Avrupa Şampiyonası (KKTC)

Final: KKTC-Padania: 1-1 (4-2 Pen) (10 Haziran 2017)

2018 Dünya Kupası (İngiltere)

Yarı Final: KKTC-Padania: 3-2 (7 Haziran 2018)