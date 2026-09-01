İstanbul'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, memleketi Erdemli'ye hemşire olan eşinin tayininin çıkmasının ardından eşi ve çocuğunu Erdemli'ye yerleştirdi ve ardından ailesiyle birlikte Kıbrıs'a tatile gitti.

Tatil dönüş yolunda meydana gelen gemi kazasında Fahri Ateş, eşi ve çocuğunun güvenliği için can yeleği almak amacıyla geminin alt bölümüne indi, fakat tekrar yukarı çıkamadı. Feci kazada eşi ve çocuğu kurtarılarak hastanede tedavi altına alınırken, Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'ten acı haber geldi.

Ateş’in daha sonra üst bölüme çıkamadığı ve faciada hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı belirtilen Fahri Ateş’in, ailesiyle birlikte tatil amacıyla Kıbrıs’a geldiği öğrenildi