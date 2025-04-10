Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa maçları dün akşam oynanırken, hem erkeklerde hem kadınlarda kupanın sahipleri DAÜ takımları oldu.

Erkeklerde 23. Süper Kupa mücadelesinde KGM ile DAÜ arasında Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf DAÜ oldu ve sezonun son kupasını müzesine götürdü.

Erkekler finali sonrasında oynanan Kadınlar Süper Kupa finalinde DAÜ ile LVA karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmadan da 3 – 1’lik skorla galip ayrılan taraf DAÜ oldu ve sezonun son kupasını müzesine götürdü.

Müsabakalarda görevli hakemlere ödüllerini MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç, 23. Süper Kupa finalisti KGM ve LVA’ya Denetleme Kurulu Başkanı Hasan Zabitoğlu ve Şampiyon DAÜ’ye ödülleri Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Hakverdi ve Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.

DAÜ erkek ve kadın takımları bu yıl Lig, 13. Rauf Denktaş Kupasından sonra sezonun 3. büyük kupasını da kazanarak sezonu 3 kupayla tamamladı.