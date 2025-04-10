Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, satranç sporunu desteklemek adına örnek bir işbirliğine imza attı.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ile Eva Benzin İstasyonu ortaklığında, Gümüş At Satranç Derneği’ne toplam 50.000 TL değerinde 20 adet satranç saati ve 20 adet satranç takımı hediye edildi.

Yapılan bağışla, çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması ve onları satranç aracılığıyla daha iyi bir geleceğe hazırlamak amaçlanıyor.

Dernek yetkilileri, Gümüş At Satranç Derneği’nin faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak olan bu desteğe dikkat çekerek, “Genç sporcuların daha donanımlı ortamlarda "Çocuklarımızı daha iyi yerlere getirmek en büyük hedefimiz. Onların gelişimi ve eğitimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.