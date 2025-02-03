Ülkemizde spor tesislerinin sayısı, spor için yetersiz kalırken, var olan tesislerdeki yetersizlikler de ön plana çıkıyor.

Ülkemizde kapalı spor salonlarının yetersizliği nedeniyle salon sporlarında sorunlar yaşanıyor. Farklı branşlarda takım ve sporcu sayısının çoğalması sonrasında spor salonlarının sayısı yetersiz kalmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kyrenia Cup maçlarından dolayı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanması gereken Voleybol U14 Kızlar Ligi maçı Voleybol Federasyonu tarafından dolayı saat 14:00’ten, 15:00’e alındı. Ancak hentbol maçlarının geç bitmesinden dolayı Voleybol U14 Kızlar Ligi maçı saat 16:00’da başladı.

Salonlardaki yetersizlikler de hat safhaya çıkarken, salonu voleybol maçına hazırlama görevini üstlenen hakemler, filenin boyunu ayarlamak için yoğun uğraş verdiler. Fileyi geren hakemler, iplerdeki kopukluğu gidermek için fileyi çöp naylonuyla bağlamak zorunda kaldılar. Maç filenin sabitlenmesinden sonra başlayabildi.