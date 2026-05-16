FA Cup'ta şampiyon Manchester City

İngiltere FA Cup finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi.

72. dakikada sahneye çıkan Semenyo, topukla City'yi öne geçirdi.

Kalan anlarda skoru koruyan Manchester City, 1-0'lık zaferle FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

Chelsea, FA Cup'ta sırasıyla Charlton, Hull City, Wrexham, Port Vale ve Leeds United'ı geçerek adını finale yazdırmıştı.

Manchester City ise Exeter City, Salford City, Newcastle United, Liverpool ve Southampton'ı saf dışı bırakarak finale kalmıştı.

Manchester City'nin arka arkaya dördüncü finali

Chelsea ile kupa mücadelesi veren Manchester City, arka arkaya dördüncü kez FA Cup'ta final oynadı.

2022-23 ve 2023-24 sezonlarında oynanan finallerde üst üste Manchester United ile karşılaşan Pep Guardiola'nın takımı, 2024-25 sezonunda ise Crystal Palace ile mücadele etmişti.

8. FA Cup şampiyonluğu

Guardiola'nın ekibi tarihindeki 8. FA Cup şampiyonluğuna ulaştı.

City, 1903-04, 1933-34, 1955-56, 1968-69, 2010-11, 2018-19, 2022-23 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü.

Sezonun ikinci kupası

Guadiola'nın öğrencileri bu sene İngiltere Lig Kupası'nda da zafere ulaşmıştı. FA Cup zaferiyle City, sezonun ikinci kupasını müzesine götürdü.

Öte yandan Premier Lig'de de zirve yarışı büyük heyecana sahne oluyor.

Arsenal 79 puanla ilk sırada yer alırken Manchester City 77 puanla takibini sürdürüyor.

City kalan son iki lig maçında Bournemouth ve Aston Villa ile karşılaşacak.