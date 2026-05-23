İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, rakibini 1-0 mağlup etti ve İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım oldu ve 9 yıl sonra lige geri döndü.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü, 90+5. dakikada Oli McBurnie attı.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

KASASINI DOLDURDU

9 yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönen Hull City, bu zaferle birlikte kasasını doldurdu. Peki Hull City, Premier Lig'e yükselerek ne kadarlık bir ödülün sahibi oldu?

NE KADAR KAZANDI?

Play-off finalini kazanan Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı olarak minimum 215 milyon sterlinlik bir ödülün sahibi oldu.

Hull, dört sezon boyunca 6,7 ​​milyar sterlin değerindeki yerel televizyon yayın haklarından da pay alacak.

Wembley'de kazanan takımlar ayrıca merkezi ticari ücretler, tesis ücretleri ve başarı ödemeleri de alacaklar.