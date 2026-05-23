İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, rakibini 1-0 mağlup etti ve İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım oldu ve 9 yıl sonra lige geri döndü.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü, 90+5. dakikada Oli McBurnie attı.
Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.
KASASINI DOLDURDU
9 yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönen Hull City, bu zaferle birlikte kasasını doldurdu. Peki Hull City, Premier Lig'e yükselerek ne kadarlık bir ödülün sahibi oldu?
NE KADAR KAZANDI?
Play-off finalini kazanan Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı olarak minimum 215 milyon sterlinlik bir ödülün sahibi oldu.
Hull, dört sezon boyunca 6,7 milyar sterlin değerindeki yerel televizyon yayın haklarından da pay alacak.
Wembley'de kazanan takımlar ayrıca merkezi ticari ücretler, tesis ücretleri ve başarı ödemeleri de alacaklar.