Tottenham'ın iç saha sıkıntısı sürüyor.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Londra ekibi, 36'ncı haftada taraftarının önünde Leeds United'la 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü 51'inci dakikada Mathys Tel attı. Leeds United'dan Dominic Calvert Lewin, 74'üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu belirledi.

Tottenham, bu beraberliğe rağmen küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı. Beyaz lacivertli ekip, 38 puanla 17'nci sırada yer alırken, tehlikeli bölgenin ilk basamağındaki West Ham'ın 36 puanı bulunuyor.

İtalyan Teknik Direktör Roberto De Zerbi göreve geldikten sonra atağa kalkan Tottenham, geçen hafta Aston Villa'yı deplasmanda 2-1 yenerek küme düşme hattından kurtulmuştu.

Londra ekibi, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tottenham, yeni menajeriyle çıkışa geçmesine rağmen evindeki galibiyet özlemini sona erdiremedi. Premier Lig ekibi, De Zerbi döneminde sahasındaki diğer maçta da Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham, evindeki son 10 maçtan 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Londra ekibi, taraftarı önündeki son galibiyetini 6 Aralık'ta Brentford'u 2-0 yenerek elde etti.

Roberto De Zerbi'nin öğrencileri, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak .