Alithia gazetesi, Fidias’ın Alman AP Milletvekili Sara Vagenkhent ve Slovakya’nın SMER partisinden seçilen AP milletvekilleriyle birlikte Moskova’ya gittiğini yazdı.

Gazete, Politico’ya göre Avrupalı milletvekillerinin Rusya’ya yaptıkları ziyaretlerin tartışmalı olduğunu kaydederken, Panayotu’nun daha önceki açıklamalarında, Avrupalı siyasetçilerin Ukrayna’ya verdiği desteğin “delilik ve insanlık dışı” olduğunu söylediğini anımsattı.

Haberde, Panayotu’nun Elon Musk ile olan yakınlığının gerek AP’da gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tartışmalara yol açtığı ifade edildi.

Gazete, Panayotu’nun danışmanının, Panayotu’nun askeri resmigeçide katılmayacağını; ancak Rusya’yı ziyaret etme fırsatını bulmuşken orayı ziyaret etmek istediğini söylediğini yazdı.

Bu arada Haravgi gazetesi de, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, “9 Mayıs Halkların Antifaşist Zaferi” nedeniyle açıklama yaparak, faşizme asla geçit verilmeyeceğini ve müsamaha gösterilmeyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Stefanu, AKEL’in faşizm karşıtı mücadelede ön sırada yer almaya devam edeceğini kaydetti.