Fileleftheros gazetesi “Fidan Berlin’e Gidiyor, Lefkoşa Hatta Bekliyor” başlıklı haberinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün Berlin’e gideceğini ve bir dizi temasta bulunacağını yazdı.

Gazete Rum Yönetimi'nin Başkan Nikos Hristodulidis ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kısa bir süre önce gerçekleştirdiği görüşmede ele aldığı AB-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorununa ilişkin Almanya tarafından bilgilendirmeyi beklediğini yazdı. Haberde Hristodulidis ile Merz'in birçok konu yanında AB-Türkiye ilişkilerini konuştuğu da yer aldı.

Almanya’nın Türkiye iyi ilişkilerini göz önünde bulundurarak bazı fikir ve öneriler ortaya koyduğunu ifade eden Hristodulidis, Almanya Başbakanı Merz’in kısa bir süre önce Ankara’da olduğuna da dikkati çekti. Hristodulidis, Fidan’ın Almanya ziyaretini beklediklerini bununla birlikte bu ziyaretten herhangi bir şey çıkması durumunda da ilgili bilgilendirilmenin yapılacağından emin olduğunu da söyledi.

-Hristodulidis Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “mesajlarını” değerlendirdi

Kıbrıs sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın gönderdiği mesajlar ve bu mesajların olumlu olup olmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtlarken Hristodulidis, “Erhürman’ın yaklaşımını yorumlamayacağını ve bunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin planlarını etkilemeyeceğini” ifade etti.

Hristodulidis, gerçekleştirdkleri ilk görüşmede Erhürman’a; işlevsel ve yaşayabilir bir çözüme varılması için Crans Montana’da kalındığı yerden müzakerelerin yeniden başlamasına "yarın bile" hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Erhürman’a AB dönem başkanlığı döneminde dahi müzakerelere hazır olduğunu, kendisiyle bir araya gelmek için herhangi bir neden aramayacağını söylediğini aktaran Hristodulidis, bugüne kadar müzakre masasında elde edilen başarıları değerlendirerek ve müzakerelrelere yeniden başlayarak üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede Kıbrıs sorununu çözmelerinin mümkün olduğunu ifade etti.