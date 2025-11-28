Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta silah ruhsatı alınmasına engel olan unsurlar listesinin genişletildiğini, ilgili yasanın dün Rum Meclisi’nde onaylandığını yazdı.

Gazete, silah ruhsatı verilmesine engel teşkil eden unsurlar arasına kadına şiddet, aile içi şiddet ve sanayi tipi hintkeneviri ticareti suçlarının da eklendiğini belirtirken, listede yer alan suçları işleyen kişilerin, suçun işlenmesi sonrasında 10 yıl ve suçun cezasının çekilerek hapisten çıkıldığı tarihten itibaren de 10 yıl daha ateşli silah edinemeyeceklerini vurguladı.