Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak Ocak ayında düzenlediği “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” organizasyonunu Fevzi Beyar’ın anısına gerçekleştirdi.

75 kişilik Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği kafilesi Gaziantep İbis Otel’de konaklarken, “Fevzi Beyar Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” Nove Otel Seminer Salonu’nda yapıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Eğitim Sorumlusu Soydan Sakallı’nın sunumunu yaptığı seminer, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy’un açılış konuşmasıyla başladı.

CANSU CANBAZ: YENİ NESLİN TERCİHİ DİJİTAL PLATFORM

Seminerde ilk olarak “Sporun Dijital Medyadaki Yeri ve Önemi” konu başlığında TRT SPOR’dan Cansu Canbaz konuşmacı olarak yer aldı. Cansu Canbaz’ın ilgi çeken konulara değindiği oturumda Serkan Soyalan moderatör olarak görev yaptı. Cansu Canbaz konuşmasında, yeni neslin hızlı haberi ve dijital platformu tercih etmesine rağmen televizyonun her şartta yerini ve önemini koruyacağını söyledi.

Dijital platformunda haberin acele girilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Cansu Canbaz, doğru haberine önemine vurgu yaptı. Cansu Canbaz, doğru haber ve habere verilen tepkiler için ise eğitimin önemine dikkat çekti.

BUKET SEVİNÇ: ÖN HAZIRLIK ÇOK ÖNEMLİ

Seminerin 2. oturumunda ise “Bir Spor Haberinin Hikâyesi” konu başlığında TRT SPOR’dan Buket Sevinç konuşmacı olarak yer aldı. Ebru Akgür Pehlivan ve Hamit Sakallı’nın moderatör olarak görev yaptıkları oturumda Buket Sevinç’in aktardığı bilgiler büyük ilgi çekti.

Geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş önemlidir. Ama her yayın öncesinde platform fark etmeksizin ön hazırlık çok önemlidir. Hatalar olabilir ama haberin dili de çok önemlidir. Hataları kabul ederek doğruyu bulmalıyız.

Günümüzde popüler olan “kopyala – yapıştır” tembelliğe de yol açar. Spor haberciliğinde spor kültürü de çok önemlidir. Spor medyası spor kültürüne ve spor medyasında kadına destek vermek önemlidir. Program öncesinde ön hazırlık yaparım. Ben programım saat 14:00’te başlamasına rağmen ben saat 11:30’da kanalda, saat 13:30’da da stüdyoda olurum.

FATMA ŞAHİN: ALT YAPI ÖNEMLİ

Öğle yemeği sonrasında başlayan seminerin 3. oturumuna Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz da katıldılar. Fatma Şahin oturum öncesinde yaptığı konuşmasında sportif başarıda tesis ve sporcu alt yapısının önemine değindi.

Sportif eğitimin önemine vurgu yapan Fatma Şahin, belediye olarak görevlerinin teknik adam, antrenör ve spor adamlarına tesisler yaratmak olduğunu söylerken, belediye olarak Gaziantep’te 80 spor tesisleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Fatma Şahin, Gaziantep ile KKTC arasında spor köprüsü de kurmak istediklerini söylerken, KKTC Gaziantep Konsolosluğu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin öncülük etmeleriyle bunu başarmak istediklerine de vurgu yaptı.

SELÇUK İNAN: TEKNİK ADAMLAR TÜM ELEŞTİRİLERE AÇIK VE HAZIR OLMALI

Gaziantepspor Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın konuşmacı olarak yer aldığı 3. oturumun moderatörlüğünü Ahmet Özsoy gerçekleştirdi. 3. oturumu Gaziantep FK oyuncuları, Furkan Soyalp, Christopher Lungoyi, Salem Mbakata ve Eren Erdoğan da izledi.

Spor basınının başarı odaklı antrenörlere daha çok değer verdiklerini söyleyen Selçuk İnan, teknik adamların spor basını ile direk ilişki kurmasının her zaman daha sağlıklı olduğunu belirtti. Sportif anlamda spor basını tarafından yapılan tüm eleştirilere açık olduğunu belirten Selçuk İnan, tüm teknik adamların tüm eleştirilere açık ve hazır olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Selçuk İnan tüm teknik adamların sporu sevdirme adına basına demeçler vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Seminer sonunda Fevzi Beyar Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne katkılarından dolayı Cansu Canbaz, Buket Sevinç ve Selçuk İnan’a teşekkür plâketleri verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği kafilesine gösterdikleri ilgiden dolayı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy tarafından teşekkür plâketi verildi.