Piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların uykularının kaçtığı günümüzde dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul güvenli liman olma özelliğini koruyor. Ancak ülkemizde pandemi sonrası dönemde yatırımcının alım gücünün üzerinde artan fiyatlar gayrimenkule ulaşımı zorlaştırırken alternatif yatırım araçları gündeme geliyor. Bu süreçte bireysel nitelikli yatırımcıya hitap eden Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları (PGYF) vergi avantajıyla öne çıkıyor. Fenercioğlu A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, Neo Portföy Yönetimi ile birlikte sundukları Fenercioğlu Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF) ile nitelikli yatırımcılara, hayata geçirecekleri yeni projelerine proje aşamasında yapılan ​​yatırımlarla değer artışından ve potansiyel gelirlerinden yararlanma fırsatı sunduklarını söyledi. Aycan Fenercioğlu, Fenercioğlu PGYF ile yatırımcıların çeşitli gayrimenkul enstrümanlarına aynı anda yatırım yapabileceklerini de vurguladı.

VERGİ AVANTAJI SUNUYOR

Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları, inşaat firmalarına vergisel avantajlar ve düşük maliyetle finansmana ulaşma avantajı sunarken, yatırımcısını koruyan yapısıyla, yatırımcıya proje kârına ortak olma ve ilave olarak gayrimenkul endeksinde yatırımını koruma avantajı sağlıyor.

Gayrimenkullerin değer artışından elde edilen gelirlerde düşük stopaj avantajı ile yatırımcılar kazanç sağlarken, nitelikli yatırımcılara yıllar içinde Türkiye’deki en istikrarlı yatırım araçlarından olan ve enflasyon üzerinde getiri sağlayan gayrimenkul endeksinde yatırım yapma olanağı sunuluyor.

PROJE GYF’LER PROJELERİ FİNANSE EDİYOR

Ülkemizde lokomotif sektör olan inşaatın, son dönemde finansman maliyetleri ve klasik yöntemlerle finansmana ulaşmakta sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Aycan Fenercioğlu, şunları söyledi: “Bu durum, yeni ve büyük konut projelerinin sayısının düşmesine, konut arzının da azalmasına neden oluyor. Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları bu noktada alternatif bir finansman modeli olurken, proje finansmanı; büyük ölçekli altyapı, inşaat ve gayrimenkul projelerinin finansal kaynaklarla desteklenmesini sağlayan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları, geleneksel finansman yöntemlerine alternatif oluşturarak, projelerin sürdürülebilir ve etkin bir şekilde finanse edilmesine katkıda bulunuyor.”

ŞEFFAF VE GÜVENİLİR YATIRIM İMKÂNI

Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, gayrimenkul projelerine yatırım yapmak ve bu projelerin finansmanına destek olmak amacıyla oluşturulan kolektif yatırım araçlarıdır. Bu fonlar, yatırımcıların katkılarıyla oluşturulurken büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlıyor. Fonlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenmekte olup şeffaf ve güvenilir yatırım imkânı sunuyor.

FENERCİOĞLU PGYF İLE SEÇKİN PROJELERE ORTAK OLUNABİLİYOR

Fenercioğlu’nun Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları (PGYF), yatırımcıların seçkin projelere doğrudan ortak olmasını sağlıyor. Fonlar, uzman portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor ve SPK’nın sıkı denetimi altında faaliyet gösteriyor. Her proje, SPK akreditasyonuna sahip bağımsız değerleme kuruluşları tarafından inceleniyor ve yatırımcılar için güvence altına alınıyor. Fenercioğlu PGYF yatırımcılarına, bağımsız değerleme hizmeti, iskontolu alım, Bina Tamamlanma Sigortası ve KAP bildirimleri aracılığıyla şeffaf bir yatırım süreci sunuyor.

PROJE GYF İLE GAYRİMENKUL SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Yatırımcılar proje tamamlanana kadar olan süreçte çeşitli zamanlarda satın aldıkları fon payları ile fon süresi bitiminde aynı ödeme ile gayrimenkul sahibi olabiliyor. Gayrimenkul sektöründeki uzmanlığını sermaye piyasalarıyla buluşturarak Gayrimenkul Yatırım Fonu yatırımcılarına çeşitli avantajlar sağlamayı hedefleyen Fenercioğlu, Fenercioğlu PGYF ile yüksek bedelli projelere, yatırım yapılabilir tutarlardan ortak olma imkânı tanıyor.