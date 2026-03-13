Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı Mehmet Türkmen yönetti.
Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz'ın 15. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bartuğ, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.
45+1'de sahneye çıkan Serginho, Karagümrük lehine skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini son sıradaki Fatih Karagümrük karşısında aldı.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftayı 57 puanla kapattı. Fatih Karagümrük ise puanını 17 yaptı.