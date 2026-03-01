Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İran’dan Kıbrıs’a yönelik 2 füze fırlatıldığı yönündeki haberlerin doğrulanmadığını bildirdi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gün boyu gelişmeleri takip ettik. Böyle bir dönemde herhangi bir haberi tam olarak teyit etmeden açıklama yapmak son derece risklidir. Askeri makamlarımızdan en üst düzeyde teyit edilmiş bilgi "İran'dan adaya iki adet füze fırlatıldığına" dair haberlerin doğru olmadığı yönündedir.” İfadelerini kullandı.

Erhürman, askeri makamlarla sürekli olarak temas halinde olduğunu ve teyit edilmiş, doğru bilgileri halkla paylaşacağını da belirtti.