Sezon sonunda Serdar Aziz, Osayi Samuel, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Milan Skriniar'ın sözleşmesi sona eriyor.

Yönetim, Milan Skriniar ile yola devam etmeyi hedefliyor. Paris Saint Germain'in, Slovak oyuncunun bonservisi için istediği 20 milyon euroluk bedeli indirmesi bekleniyor. Oyuncuya da yıllık 7 milyon euro önermeyi planlayan Fenerbahçe, görüşmelere devam ediyor.

Serdar Aziz, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Osayi Samuel’in durumu ise netlik kazanmadı. Yönetim, oyuncuya yeni bir teklif yaparak yanıtını bekleyecek. Filip Kostic’in ise takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

Yönetim, sezon içerisindeki tavırları dolayısıyla Allan Saint-Maximin konusunda kararsız. Fransız futbolcunun oyuna katkısını beğenen teknik heyet ve yöneticiler, Maximin ile bir görüşme daha yapacak. Böylece tecrübeli ismin Fenerbahçe’deki geleceği netlik kazanacak.