Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı ağırladı.

Chobani Stadı'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetti..

Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Trubin'in müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Benfica formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Uzun süredir sarı-lacivertlilere transferi gündeminde bulunan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.