Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Samsunspor, bugün saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

KIRMIZI-BEYAZLILAR, 27 YIL SONRA AVRUPA'DA

Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.

İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.