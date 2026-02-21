Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarsından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi Konyaspor, 75. dakikada Adil Demirbağ ile 1-0 öne geçti. 81. dakikada Blaz Kramer ile bir gol daha bulan İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

10 maç sonra sahadan puansız ayrılan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 55 puanda kaldı. Tam 12 maçlık galibiyet hasretine son veren TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 23'e yükseltti.