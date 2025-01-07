Fenerbahçe transfere odaklandı. Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı lacivertliler; stoper, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Yönetim, bütçenin büyük bir kısmını savunmaya ayırdı. Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde’nin sakatlıklarının ardından en az 2 stoperin takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe, bir de sol bek transferi yapacak. Temaslarını sürdüren sarı lacivertliler, gündemdeki isimlere önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacak.

Hücum hattında ise Talisca için geri sayım sürüyor. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’de forma giymesinin önünde bir engel bulunmadığı ve kısa süre içerisinde İstanbul’a geleceği öğrenildi.