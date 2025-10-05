Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 16'ya, Samsunspor ise 13'e yükseltti.

Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 83 Mendes), Holse (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ntcham (Dk. 77 Celil Yüksel), Musaba (Dk. 83 Polat Yaldır), Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez (Dk. 63 Fred), Szymanski (Dk. 46 Nene), Asensio (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 46 İsmail Yüksek), En-Nesyri

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.

35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.

45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı:

47. dakikada Musaba'nın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

56. dakikada Musaba, Semedo'nun hatasının ardından kazandığı topu 45 metre sürdükten sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.

65. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından yerden şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

70. dakikada Fred'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

88. dakikada ceza sahasındaki Polat Yaldır'ın pasında Holse'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.