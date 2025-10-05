Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, maçın 36. dakikasında Isaac Romero'nun golüyle skoru 2-0 yaparken Barcelona, 45+7. dakikada Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.
İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'la 2 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Sevilla, bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.