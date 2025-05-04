İlk kez mücadele ettiği Birinci Ligin son haftasına ikinci sırada giren Küçük Kaymaklı, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Yalova’yı konuk etti. Rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenen Kaymaklı, ikinci basamaktaki yerini koruyarak şampiyon Mormenekşe’nin ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu. Yeşil siyahlı ekibe galibiyeti ve Süper Lig vizesini getiren golleri 16’ncı dakikada Deran Çöllo, 19’uncu dakikada Toykan Hacet ve 24’üncü dakikada Halil Turan kaydetti.

Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta sonuçları Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta sonuçları

Puanını 59 yapan ve sezonu ikinci basamakta tamamlayan Küçük Kaymaklı, bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselmiş oldu.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mormenekşe GBSK

30

20

4

6

60

32

28

64

2.

Yeniboğaziçi DSK

30

17

6

7

62

30

32

57

3.

Küçük Kaymaklı TSK

29

17

5

7

85

30

55

56

4.

Atoll Kozanköy KSK

30

17

5

8

51

28

23

56

5.

Türk Ocağı Limasol SK

30

16

6

8

45

23

22

54

6.

Binatlı YSK

30

15

4

11

60

44

16

49

7.

Hamitköy ŞHSK

30

12

8

10

45

39

6

44

8.

Serveroğlu Geçitkale GSK

29

13

5

11

44

38

6

44

9.

M. Hacıali Yılmazköy SK

30

12

7

11

45

41

4

43

10.

Yalova SK

29

11

9

9

41

43

-2

42

11.

Düzkaya KOSK

29

9

11

9

40

42

-2

38

12.

Lapta TBSK

30

8

8

14

45

41

4

32

13.

Northernland Dipkarpaz SK

30

9

5

16

45

59

-14

32

14.

Ünimar Maraş GSK

29

9

4

16

51

71

-20

31

15.

Vadili TÇBSK

30

2

9

19

19

82

-63

15

16.

Çanakkale TSK

29

1

2

26

16

111

-95

5