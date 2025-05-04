İlk kez mücadele ettiği Birinci Ligin son haftasına ikinci sırada giren Küçük Kaymaklı, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Yalova’yı konuk etti. Rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenen Kaymaklı, ikinci basamaktaki yerini koruyarak şampiyon Mormenekşe’nin ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu. Yeşil siyahlı ekibe galibiyeti ve Süper Lig vizesini getiren golleri 16’ncı dakikada Deran Çöllo, 19’uncu dakikada Toykan Hacet ve 24’üncü dakikada Halil Turan kaydetti.

Puanını 59 yapan ve sezonu ikinci basamakta tamamlayan Küçük Kaymaklı, bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselmiş oldu.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

