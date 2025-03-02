Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler ilk yarım saatte attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Tadic ve 30. dakikada En-Nesyri'den geldi.

Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı haftada Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırıp sarı kırmızılılar ile puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.

Ligde maç sonra kaybeden Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi Onvo Antalyaspor, haftayı 30 puanla kapattı.

GOL 9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin soldan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 1-0

GOL 26. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Samudio'dan topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, son çizgiden arka direğe ortaladı. Çağlar Söyüncü'nün içeri çevirdiği meşin yuvarlak, penaltı noktası yakınında Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-0

GOL 30. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Dzeko'nun soldan ortasında Veysel Sarı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Kostic'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Piric'ten döndü. En-Nesyri, meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0

Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

56. dakikada Szymanski'nin sağdan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Piric gole izin vermedi.

69. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu uzun bir süre taşıyarak rakip ceza sahasına giren Talisca'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Piric'ten döndü.

Fenerbahçe, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.