Kuzey Kıbrıs’ta döviz bürolarını bir araya getirmek ve sektörde ortak hareket etmelerini sağlamak amacıyla Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği (KTDBB) kuruldu. Derneğin kuruluşuna ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi.

Genel kurulda tüzük gereği yönetim ve denetim organlarının seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Halim Kahveciler, oybirliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Oybirliğiyle seçilen yönetim ve denetim kurulları:

Yönetim Kurulu:

Halim Kahveciler – Yönetim Kurulu Başkanı,

Çağla Pehlivanoğlu – Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

Tahsin Gül – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Osman Tat – Yedek Üye

Denetim Kurulu:

Onursal Leblebicioğlu – Denetleme Kurulu Başkanı,

Mehmet Ulun – Denetleme Kurulu Başkan Vekili,

Eren Alav – Denetleme Kurulu Başkan Vekili,

Arda Tüccar – Yedek Üye

BİRLİK, SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Birliğin, döviz büroları arasında iş birliğini artırmak, düzenleyici çerçevede ortak hareket etmek ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulduğu belirtildi. Yeni yönetim, üye döviz bürolarının ortak menfaatlerini koruyacak politikalar geliştirmeyi hedefliyor.

Genel kurula Türkiye’den özel davetli olarak katılan TÜYEMDER (Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği) Başkanı Mehti Şeren, deneyimlerini paylaşarak sektöre ilişkin görüşlerini aktardı.

BİRLİĞİN 2025 FAALİYET PLANI

KTDBB’nin kuruluş amacı ve önümüzdeki dönemdeki hedefleri de katılımcılarla paylaşıldı. Birliğin öncelikli hedefleri arasında şunlar yer alıyor: Döviz sektörüne ilişkin eksik mevzuatların oluşturulmasına katkıda bulunmak,

Rekabetin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamak,

Sektörde bilgi paylaşımını ve paydaşlarla iletişimi güçlendirmek,

Döviz sektöründe standartların oluşturulması için altyapı geliştirmek,

Sektörün prestijini artırmak ve dayanışmayı kuvvetlendirmek.

Ayrıca, 2025 yılı faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası boyutları da genel kurulda görüşüldü. KTDBB’nin, sektörel düzenlemelere katkı sunmanın yanı sıra döviz bürolarının hak ve çıkarlarını korumak için aktif rol alacağı vurgulandı.