Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2026–2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların katılacağı “Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Giriş Yetenek Sınavı”, 28 Temmuz Salı günü yapılacak.

YÖK ve YÖDAK onaylı programlara başvuracak adaylar için düzenlenecek yetenek sınavı, saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ES-0-D12 numaralı salonda yapılacak. Sınava çevrimiçi katılmak isteyen adaylar ise meet.google.com/jpv-qond-bpr bağlantısı üzerinden sınava katılabilecek.

Yurt dışında yaşayan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar ise bulundukları şehirlerdeki Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerine başvurarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye +90 392 223 64 64 numaralı telefon hattı veya +90 533 861 11 15 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği...

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde Adı-Soyadı, Mezun Olduğu Okul/Şehir, Telefon Numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda bildirmeleri gerekiyor.