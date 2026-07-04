Mağusa Türk Gücü kariyerli 3. Yabancı futbolcusunu da belirledi.

Mağusa Türk Gücü Brezilyalı forvet Lucas Matheus Dos Santos’la anlaşma sağlarken, futbolcu bugün başkan Koral Bozkurt’la bir araya gelerek imza attı.

Son olarak El Salvador Ligi’nde oynayan Lucas Matheus Dos Santos ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü’nden şu açıklama yapıldı:

“Mağusa Türk Gücümüze Hoşgeldin Douglas Coutınho Gomes De Souza

Brezilya doğumlu Forvet oyuncusu Douglas Coutınho Gomes De Souza bu yıl Mağusamız için ter dökecek.

Brezilyalı Forvet bir dönem Brezilya Milli takım forması da giyen Douglasa başarılar aramıza hoşgeldin diyoruz”