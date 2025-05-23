Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2024-25 sezonu Final-Four mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-14 tamamladı. İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, devreye 38-33 üstün girdi.
Yakın geçen üçüncü çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, 55-48'lik skorla son bölüme önde başladı.
Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğünü sürdürüp maçı 82-76 kazandı ve adını finale yazdırdı.
EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague'de sezonun final maçı 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Fenerbahçe Beko'nun finadeki rakibi, Olympiakos-Monaco maçının ardından belli olacak.
FENERBAHÇE BEKO 82-76 PANATHINAIKOS
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos