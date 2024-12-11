Ülker Stadı'nda oynanan maçın başında Fenerbahçe'nin savunması büyük bir hata yaptı.

Samet Akaydın'ın pas hatasını değerlendiren konuk Athletic Bilbao, 5. dakikada Inaki Williams'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

45. dakikada Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams'ın dar açıdan şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelede ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Fenerbahçe, En Nesryi, Maximin ve Dzeko ile gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç çıkmadı. Konuk ekip ise Sancet ve Bereguer ile gol pozisyonlara girse de skoru değiştiremedi.

Fenerbahçe’de Mert Müldür, 69’uncu dakikada Inaki Williams’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu.

Kupa-2'de bu sezon 2. yenilgisini alan Fenerbahçe 8 puanda kalırken üst üste 5. kez sahadan galibiyetle ayrılan Athletic Bilbao ise puanını 16'ya çıkardı.