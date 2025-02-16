Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Fenerbahçe 21 ve 71. dakikalarda Youssef En Nesyri ve 52. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Kasımpaşa'nın maçtaki tek golünü 62. dakikada Mamadou Fall kaydetti.

Süper Lig'de son 7 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı derbi maç öncesi puanını 57'ye çıkardı.

Kasımpaşa ise haftayı 31 puanla kapattı.

Fenerbahçe ligin 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü derbi maçta deplasmanda lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.