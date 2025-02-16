“Demir Yumruk” Metin Turunç, Tayland’ta ringe çıktı ve zaferle döndü!

Dünya boks arenasında "Demir Yumruk" lakabıyla tanınan Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç, Tayland’ta düzenlenen prestijli boks turnuvasında şampiyonluk kemerini kazanarak tarihi bir başarıya imza attı! Tayland’ta gerçekleştirilen büyük mücadelede, Turunç, tecrübeli Taylandlı rakibini mağlup ederek zirveye adını yazdırdı.

“BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRDIK”

Boks dünyasında teknik gücü, dayanıklılığı ve sert yumruklarıyla tanınan Metin Turunç, bu büyük zaferin ardından yaptığı açıklamada, “Bu kemer sadece benim için değil, ülkem için de büyük bir anlam taşıyor. KKTC bayrağını gururla dalgalandırdık” diyerek duygu dolu anlar yaşattı. Özellikle son dört maçında rakiplerini ilk rauntlarda nakavt eden Turunç, bu karşılaşmada da üstün performans sergileyerek boks camiasının takdirini topladı.

Turunç, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu zaferi tüm halkımıza armağan ediyorum. Ringde elimden gelenin en iyisini yaptım ve kazandım. Ülkemizin adını dünyaya duyurmanın gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.