Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ve Talisca'nın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Sarı lacivertlilerin 4000. golü Sebastian Szymanski'den geldi.
Ligde üst üste altıncı maçını kazanan Fenerbahçe puanını 54'e çıkarıp zirve takibini sürdürdü.
Corendon Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.
GOL 21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahası yayına çevirdiği topla buluşan Tadic, ara pasla Talisca’yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'den sekerek Oğuz Aydın'a geldi. Oğuz'un ankaya çıkardığı topu Syzmanski, ağlarla buluşturdu: 0-1. Sarı-lacivertlerde Sebastian Szymanski Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü kaydetti.
26. dakikada ceza sahası dışından kullandığı faul atışında Talisca'nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj, ceza sahasına ortaladığı topu Richard kafayla kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
GOL 42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Talisca, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
82. dakikada soldan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
90+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi Samuel rakip ceza sahası içine çıkardığı topu Fred, kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf Karagöz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-0 kazandı.